توقيع اتفاقية بين مصر والكاميرون في مجال مكافحة الفساد

صرح السفير شريف الليثي سفير مصر في الكاميرون بأنه في إطار الجهود المصرية لمكافحة الفساد وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية في كافة المجالات.

ووقع فتحي جبريل مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال زيارته للعاصمة الكاميرونية ياوندي مذكرة تفاهم بين مصر والكاميرون في مجال مكافحة الفساد تتضمن تبادل المعلومات حول الآليات المختلفة التي تنتهجها البلدان في إطار حماية المال العام، فضلاً عن تنظيم دورات تدريبية للجانب الكاميروني.

وذكر سفير مصر في الكاميرون، أن مساعد رئيس الهيئة أكد في كلمته بهذه المناسبة على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المساعي المصرية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره، نظراً لأهمية ذلك في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار على مختلف المستويات، كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز مكافحة الفساد في البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات.

وأضاف السفير المصري، أن الجانب الكاميروني ممثلاً في رئيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالكاميرون أعرب عن ترحيبه بزيارة وفد هيئة الرقابة الإدارية المصري وتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف لتفعيل أواصر العلاقات الثنائية بين الجانبين في هذا المجال الهام والحيوي الذي حققت مصر فيه خبرات طويلة، مشيراً في هذا الصدد إلى العلاقات المتميزة بين البلدين حالياً، ومؤكداً حرص الجانب الكاميروني على تفعيل العلاقات الثنائية مع مصر في كافة المجالات.