وزير الإسكان لـ«بعثة البنك الدولي»: مد الصرف الصحى للقرى على قمة أولويات الحكومة

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولى لمناقشة الأمور المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والرؤية المستقبلية للقطاع، وكذا تقييم المشروعات التى يشارك بها البنك الدولى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد الوزير، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أولويات الوزارة فيما يتعلق بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة القادمة، مؤكداً أن مد خدمات الصرف الصحى للقرى المصرية، ضمن المشروع القومى لصرف صحى القرى، يأتى على قمة أولويات الحكومة المصرية،

وأضاف وزير الإسكان أهمية المُضى قدماً وإنجاز جميع المشروعات التى يجرى العمل بها فى القطاع، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف كان أحد الدوافع لإنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، لتكون بمثابة الجسر الرابط بين الهيئات والجهات والمؤسسات والشركات المختلفة العاملة فى القطاع.

كما تم أيضًا إنشاء وحدات فرعية لإدارة المشروعات بالشركات التابعة، كى تتولى هذه الشركات المسئولية فى تقديم وتحسين خدمات الصرف الصحى على المستوى المحلى لكل محافظة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): تقوم وزارة الإسكان حالياً بتنفيذ المشروع القومى لصرف صحي القرى المصرية، والذى يتم تنفيذه بآلية (P for R) Program For Result، والذى يعنى ربط التمويل بالنتائج التى تتحقق عن طريق تنفيذ المشروع.

وأوضحت أن المشروع يعمل على 3 محاور متوازية، وهى: المحور الأول، ويتعلق بمد الخدمة وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المصرية وصولاً إلى الوصلات المنزلية، حتى يشعر المواطن بالقرى المصرية بوجود خدمة الصرف الصحى الآمن، وانعكاساته الإيجابية على النواحى البيئية والحفاظ على الموارد المائية.

وأضافت: يتضمن المحور الثانى، رفع قدرات العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات التى يتم تنفيذ المشروع بها، حتى يكونوا قادرين من الناحية المالية والفنية والإدارية على أعمال التشغيل والصيانة والحفاظ على هذه الأصول، واستدامة الخدمة بهذه المناطق فور الانتهاء من المشروعات، ويتناول المحور الثالث، رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى على المستوى القومى فيما يتعلق بوضع قانون لمياه الشرب والصرف الصحى يُحدد ويضمن آلية واضحة لدور ومسئولية كل من مُقدم الخدمة ومُراقب الأداء والمواطن المُستفيد من تأدية الخدمة،

وقال الدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU): إن بعثة التقييم المستقلة للبنك الدولى سيستمر عملها فى مصر 10 أيام، تعقد خلالها العديد من الاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل أن دور البعثة المستقلة هو تقييم أداء البنك الدولى، وكذا أداء المسئولين عن مشروع صرف صحى القرى المشارك فيه البنك، مشيراً إلى أن مسئولى البعثة أكدوا إعجابهم بقرار إنشاء وحدة إدارة المشروعات، ودورها فى تطوير القطاع.