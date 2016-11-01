أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

وزير النقل: جميع الطرق الرئيسية تعمل بشكلٍ طبيعي

Google+ Print
أرشيفية

أرشيفية

أوضح الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أن جميع الطرق تعمل حاليًا بشكلٍ طبيعي سواء في محافظات البحر الأحمر، الصعيد، ومحاور الطرق في جنوب ووسط سيناء، فضلًأ عن المحاور العرضية التي تربط البحر الأحمر بمحافظات الصعيد، وذلك بعد أن تم الدفع بمجموعات صيانة على مختلف الطرق.

وأشار سعيد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – إلى أن الطُرق التي تعرضت للسيول استعادة كامل قدرتها .

وأضاف الوزير، أن طرق سفاجا / قنا – الصعيد البحر الأحمر والغردقة – سفاجا و سفاجا – القصير و القصير – مرسى علم – برنيس – شلاتين – حلايب و طريق قفط – القصير و رأس غارب – الغردقة الشيخ فضل رأس غارب مفتوحة تعمل بشكل طبيعي أمام حركة المرور.
> ووجه الدكتور جلال سعيد، الهيئة العامة للطرق والكباري، بالاستعدادات بمجموعات كبيرة من فرق الصيانة والطوارئ، والتنسيق التام مع غرفة عمليات الوزارة، وهيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة أي سيول محتملة في عدد من محاور الطرق في جنوب ووسط سيناء، وكذا طرق البحر الأحمر، والمحاور العرضية التي تربط المحافظة بمحافظات الصعيد .

14910338_723208424502820_7660755148104139170_n 14938098_723208421169487_3776182138948935291_n 14900510_723208374502825_8374782141920207518_n 14956659_723208377836158_3040866542654066072_n 14947440_723208394502823_4746170235127461363_n

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا