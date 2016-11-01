وزير النقل: جميع الطرق الرئيسية تعمل بشكلٍ طبيعي

أوضح الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، أن جميع الطرق تعمل حاليًا بشكلٍ طبيعي سواء في محافظات البحر الأحمر، الصعيد، ومحاور الطرق في جنوب ووسط سيناء، فضلًأ عن المحاور العرضية التي تربط البحر الأحمر بمحافظات الصعيد، وذلك بعد أن تم الدفع بمجموعات صيانة على مختلف الطرق.

وأشار سعيد – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – إلى أن الطُرق التي تعرضت للسيول استعادة كامل قدرتها .

وأضاف الوزير، أن طرق سفاجا / قنا – الصعيد البحر الأحمر والغردقة – سفاجا و سفاجا – القصير و القصير – مرسى علم – برنيس – شلاتين – حلايب و طريق قفط – القصير و رأس غارب – الغردقة الشيخ فضل رأس غارب مفتوحة تعمل بشكل طبيعي أمام حركة المرور.

> ووجه الدكتور جلال سعيد، الهيئة العامة للطرق والكباري، بالاستعدادات بمجموعات كبيرة من فرق الصيانة والطوارئ، والتنسيق التام مع غرفة عمليات الوزارة، وهيئة الأرصاد الجوية، لمواجهة أي سيول محتملة في عدد من محاور الطرق في جنوب ووسط سيناء، وكذا طرق البحر الأحمر، والمحاور العرضية التي تربط المحافظة بمحافظات الصعيد .