السائق المتهم ببيع لحوم حمير بالقناطر لـ"النيابة": أحصل على جلودها فقط

قال "السيد. ع" سائق الذى تم ضبطه يقود تروسيكل محمل بحمير مسلوخة بقرية المنيرة فى تحقيقات نيابة القناطر الخيرية التى أجراها حسن فتحى وكيل أول النيابة، برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى، إنه كان يقوم بسلخ الحمير للحصول على جلودها فقط، ولا يقوم ببيع لحومها للجزارين، وأنه كان فى طريقه للتخلُّص من جثث الحمير بفرع الرياح التوفيقى أو أى مجرى مائى بعد سلخها والحصول على جلودها.

وتابع المتهم فى تحقيقات النيابة: "الناس شافوا الحمير فوق العربية ففكروا أنى ببيعها للجزارين بالقرية، ولكن ما حدث أننى كنت بوصل الجلود للتجار وعمرى ما قمت ببيع أى لحوم حمير لمحلات جزارة وبرميها بعد سلخها".

وكان العميد أشرف صالح مأمور مركز القناطر الخيرية، تلقى بلاغا من الأهالى بالواقعة، وانتقل على الفور المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وتمكن من القبض على المتهم ويدعى "سيد ع أ" يقود تروسيكل محمل بـ 3 حمير مذبوحة، وتم التحفظ عليهم بعد هروب اثنين من المتهمين، وبتفتيش التروسيكل تم العثور على حمير نافقة فى طريقها للبيع للمواطنين، وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير أمن القليوبية.

وبمواجهة المتهم اعترف أنه كان ينوى مع باقى المتهمين بيع هذه اللحوم النافقة إلى المواطنين بقرية المنيرة التابعة للقناطر، فتحررا محضر بالواقعة حمل رقم 9480 إدارى مركز القناطر الخيرية، وبعرضه على النيابة العامة أمر حسن فتحى وكيل أول النيابة، برئاسة المستشار عبد الحميد الفقى، بحجز المتهم لحين وصول تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.