ندى موسى تكشف كواليس «ياباني أصلي» على «الراديو 9090»

كشفت الفنانة ندى موسى، عن كواليس فيلمها الجديد “ياباني أصلي”، قائلةً إن” فكرة الفيلم جديدة، وهو يعتبر كوميديا سوداء”.

وتابعت موسى – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج راديو سكوب، المُذاع على الراديو 9090 – “يُشارك في التمثيل محمد ثروت وهشام إسماعيل، وإخراج محمود كريم”.

وأشارت نجمة “جراند أوتيل” و”كلب بلدى”، إلى أنهم اقتربوا من الانتهاء من تصوير باقي مشاهد الفيلم، وكان من المتوقع نزوله في إجازة منتصف العام إلا أنها غير متأكدة من ذلك.

وأضافت – عن اشتراكها في الفيلم الأول من إخراج محمود كريم – “اشتغلت أكثر من مرة مع محمود كريم، فهو كان مخرج منفذ، لـ”دهشة” و”جراند أويتل” و”طريقى”، نافيةً أن يكون دورها في الفيلم كئيب أو جاد، حين قالت: “البنت في الفيلم لها علاقة بالأمل والتفاءل بالدنيا، والفيلم يناقش قضية التعليم في مصر، وهو بلاك كوميدي”.

وتابعت – عن فيلم كلب بلدي – “كانت تجربة حلوة في كل حاجة، والموضوع كان ممتع، ونفسي اشتغل مرة تانية مع شركة دولار للإنتاج “لأنها حلوة جدًا”.