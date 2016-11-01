صور..النيابة الإدارية تحقق في وفاة طالبة عقب سقوط عارضة ملعب المدرسة عليها

كلف المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، نيابة نجع حمادي، بفتح تحقيق عاجل فيما نشرته وسائل الإعلام بشأن مصرع الطالبة ميار أحمد أبو السعود، في الصف الثاني الإعدادين أثناء اليوم الدراسي بمدرسة نجع حمادي الإعدادية، أثر سقوط عارضة عليها في فناء المدرسة الإعدادية بنات بنجع حمادي.

وعليه كلف المستشار شعبان عبد الغني، مدير النيابة، كلا من الأستاذ حلمي حسين حلمي، والأستاذ عمر همام أحمد رؤساء النيابة بالانتقال إلي مقر المدرسة ظهر يوم الأحد، بصحبة عبد الله ابوبكر مدير التعليم الإعدادي.

واكتشفت النيابة أن مصرع الطالبة مرجعه سقوط عارضة الملعب الخماسي عليها، عقب تعلقها وأثنان من زميلاتها بها، أثناء وقت الفسحة الدراسية يوم الأحد الموافق 30/10/2016م.

كما تكشف للنيابة عدم وجود زائرة صحية بالمدرسة من الأساس، واستخدام الغرفة المخصصة المجهزة للطبيب كحجرة للمدرسين، وعدم وجود إسعافات أولية في حالة إصابة أحد الطالبات، وهو ما قد يكون تسبب في وفاة الطالبة قبل وصولها للمستشفى، وتبين من المعاينة المبدئية وجود شبهة إهمال وتقصير من المختصين بإدارة المدرسة، وجاري استكمال التحقيقات لتحديد المسئوليات التأديبية في الواقعة.