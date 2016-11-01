النائب العام المساعد الإيطالي يصل القاهرة لمتابعة تطورات “قضية ريجيني”

وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، النائب العام المساعد الإيطالي قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر تطورات ملف الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي لقي حتفه أوائل العام الحالي.

وقالت مصادر إن النائب العام المساعد الإيطالي سيلتقي خلال زيارته مصر عددا من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين من بينهم النائب العام المستشار «نبيل صادق» لبحث آخر تطورات التحقيقات في ملف ريجيني، وفقًا لوكالة الأنباء الالمانية.

كان قد عثر على جثة الباحث الإيطالي ريجيني ملقاة على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي في فبراير الماضي.