أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

النائب العام المساعد الإيطالي يصل القاهرة لمتابعة تطورات “قضية ريجيني”

Google+ Print
النائب العام المساعد الإيطالي يصل القاهرة لمتابعة تطورات “قضية ريجيني” النائب العام المساعد الإيطالي يصل القاهرة لمتابعة تطورات “قضية ريجيني”

جوليو ريجيني

وصل إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، النائب العام المساعد الإيطالي قادمًا على رأس وفد بطائرة خاصة من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر تطورات ملف الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي لقي حتفه أوائل العام الحالي.

وقالت مصادر إن النائب العام المساعد الإيطالي سيلتقي خلال زيارته عددا من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين من بينهم النائب العام المستشار «نبيل صادق» لبحث آخر تطورات التحقيقات في ملف ريجيني، وفقًا لوكالة الأنباء الالمانية.

كان قد عثر على جثة الباحث الإيطالي ريجيني ملقاة على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي في فبراير الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب