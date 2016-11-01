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قناة النيل للأخبار تضع خطة مكثفة لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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قناة النيل للأخبار تضع خطة مكثفة لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية قناة النيل للأخبار تضع خطة مكثفة لمتابعة الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الإعلامي عمرو الشناوي، رئيس قناة النيل للأخبار – أرشيفية

أكد الإعلامي عمرو الشناوي، رئيس قناة النيل للأخبار، أنه في إطار التغطية الإعلامية للانتخابات الأمريكية، يقوم فريق العمل بقناة النيل للأخبار بعمل تغطية إخبارية مكثفة، لمتابعة الحدث الأكبر والأهم عالميًا.

وتتضمن التغطية استوديو إخباري، ومتابعة يومية لسباق الانتخابات، واستضافة خبراء في قراءة المشهد الانتخابي، وتتخلل الفترات قراءة الصحف المحلية والعربية والعالمية مع الضيوف، فضلًا عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وإدخال خاصية المداخلات الهاتفية عبر برنامج “ساكيب”.

ومن المقرر أن يتم عمل تقارير عن المرشحين وعن الحزبين المتنافسين، وعرض مجموعة من البروموهات على مدار اليوم، فضلًا عن فتح ومتابعة كل الملفات الخاصة بالحدث ونقل كافة التصريحات، كما سيتم إذاعة فيلم تسجيلي عن الانتخابات الأمريكية، واهتمام كافة وسائل الإعلام العالمية والمواقع والصحف والقنوات والوكالات العالمية بها.

ومن المنتظر أن يُشارك رئيس قناة النيل للأخبار، في اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، غدًا الأربعاء، بتونس، ممثلًا لقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري بناءً على تكليف من خالد مهنى، رئيس قطاع الأخبار ، حيث سيتم استعراض الأحداث الإخبارية لعام 2017، والتنسيق في التغطيات الإخبارية، فضلًا عن انتخاب رئيس لجنة الأخبار باتحاد إذاعات الدول العربية،وانتخاب نائبين له.

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