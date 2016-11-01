حلمي طولان مديرًا فنيًا لسموحة خلفًا لفييرا

تعاقد مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر مع حلمى طولان مدرب الزمالك الأسبق، خلفا للبرازيلى فييرا، الذى تمت إقالته عقب الفيديو المسرب، الذى أوضح فيه الأخير رغبته فى الرحيل مطالبا وكيله بعرض رسمى.

كان فرج عامر قد قرر بالأمس، إقالة الخواجة البرازيلى من منصبه على خلفية الفيديو المسرب وتحويله للتحقيق، مؤكدا أن كل إدعائه التى أطلقها عبر وسائل الإعلام كاذبة ولا تمت للواقع بصلة.

ويتكون الجهاز المعاون لطولان من ممدوح المحمدى كمدرب عام ومجدى علام مدرب ومحمد سلام مدربا لحراس المرمى وعاطف حنفى مديرا للكرة، على أن يستمر باقى أعضاء الجهاز الإدارى والطبى السابقين.