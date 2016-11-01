دراسة: نقص الأوكسجين قد يؤدى لتكاثر البكتيريا المسببة لحب الشباب

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تواجد البكتيريا فى ظروف معينة -كما هو الحال فى المسام المسدودة محاطة بالزيوت التى تحجب دخول الهواء- يمكن أن يسبب استجابة التهابية المعروفة بإسم “حب الشباب”.

فقد توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن “حب الشباب” ? الناجم عن بكتيريا معروفة باسم “بروبينيباكتيريوم” ? تسهم فى زيادة ظهوره , فضلا عن عدد من الأمراض المعدية الأخرى وحالات العدوى الاخرى التى غالبا ما تضر بالجلد .

وكشف الباحثون بجامعة ” كاليفورنيا” بالولايات المتحدة , أنه عند حصار بكتيريا حب الشباب ” بروبيونيباكتيريوم” بعيدا عن الهواء بجانب خلايا الشعر والجلد , تتفاعل الزيوت الحمضية المتواجدة فى هذه المناطق لتعمل على تنشيط خلايا الجلد المجاورة.

وأضاف الباحثون أنه عادة ما يتم إيقاف ظهور الالتهاب بواسطة إنزيم يعرف باسم “الهستونات” , إلا أن الأحماض الدهنية المفرزة بواسطة هذه البكتيريا تعمل على تنشيط ظهور الالتهابات مسببة ظهور بقع حمراء وحكة جلدية.