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دراسة: نقص الأوكسجين قد يؤدى لتكاثر البكتيريا المسببة لحب الشباب

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دراسة: نقص الأوكسجين قد يؤدى لتكاثر البكتيريا المسببة لحب الشباب دراسة: نقص الأوكسجين قد يؤدى لتكاثر البكتيريا المسببة لحب الشباب

حب الشباب

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن تواجد البكتيريا فى ظروف معينة -كما هو الحال فى المسام المسدودة محاطة بالزيوت التى تحجب دخول الهواء- يمكن أن يسبب استجابة التهابية المعروفة بإسم “حب الشباب”.

فقد توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن “حب الشباب” ? الناجم عن بكتيريا معروفة باسم “بروبينيباكتيريوم” ? تسهم فى زيادة ظهوره , فضلا عن عدد من الأمراض المعدية الأخرى وحالات العدوى الاخرى التى غالبا ما تضر بالجلد .

وكشف الباحثون بجامعة ” كاليفورنيا” بالولايات المتحدة , أنه عند حصار بكتيريا حب الشباب ” بروبيونيباكتيريوم” بعيدا عن الهواء بجانب خلايا الشعر والجلد , تتفاعل الزيوت الحمضية المتواجدة فى هذه المناطق لتعمل على تنشيط خلايا الجلد المجاورة.

وأضاف الباحثون أنه عادة ما يتم إيقاف ظهور الالتهاب بواسطة إنزيم يعرف باسم “الهستونات” , إلا أن الأحماض الدهنية المفرزة بواسطة هذه البكتيريا تعمل على تنشيط ظهور الالتهابات مسببة ظهور بقع حمراء وحكة جلدية.

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