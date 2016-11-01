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وزير المالية السعودي الجديد: ثقتي كبيرة في الرؤية الاقتصادية رغم التحديات

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وزير المالية السعودي الجديد: ثقتي كبيرة في الرؤية الاقتصادية رغم التحديات وزير المالية السعودي الجديد: ثقتي كبيرة في الرؤية الاقتصادية رغم التحديات

وزير المالية السعودي الجديد محمد الجدعان

قال وزير المالية السعودي الجديد محمد الجدعان يوم الثلاثاء إن لديه ثقة كبيرة في الرؤية الاقتصادية للمملكة رغم كل التحديات التي تواجهها البلاد.

وبحسب رويترز أضاف الجدعان في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة “ثقتي بالله سبحانه كبيرة ثم بولاة الأمر في انطلاقة هذه الدولة المباركة نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار المالي والاقتصادي والاجتماعي في إطار رؤية المملكة 2030 رغم كل التحديات.”

وجرى تعيين الجدعان الذي كان رئيسا لهيئة السوق المالية في منصب وزير المالية بأمر ملكي من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين ليخلف إبراهيم العساف الذي شغل المنصب منذ عام 1996.

 

 

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