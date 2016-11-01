مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية يقوم بجولة في غرب إفريقيا

يقوم السفير محمد إدريس مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، بجولة في غرب أفريقيا تشمل كلاً من ليبيريا وسيراليون وغانا، خلال الفترة من 1 – 8 نوفمبر 2016، وفي تصريح لمساعد وزير الخارجية قبل مغادرته، أكد على أن هذه الجولة تأتي في إطار النشاط الدبلوماسي المصري علي الساحة الأفريقية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول الشقيقة بمنطقة غرب أفريقيا.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أن الزيارة ستشمل عقد العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين في تلك الدول الشقيقة، كما ستشهد التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والتعاون، بالإضافة إلي بحث موضوعات التعاون الثنائي، والتشاور والتنسيق بشأن العديد من القضايا الأفريقية علي الساحة الدولية، خاصة في ضوء عضوية مصر المتزامنة في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس حقوق الإنسان، كصوت معبر عن مصالح القارة الأفريقية.