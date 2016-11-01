أمير قطر يبحث مع وزير خارجية تركيا بالدوحة سبل تطوير العلاقات

استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” إنه تم خلال اللقاء “استعراض العلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها”، إضافة إلى “تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما التطورات المستجدَّة على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وحضر اللقاء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم، والوفد المرافق لوزير الخارجية التركي.

وفي وقت لاحق، استقبل رئيس مجلس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة، وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له.

وحسب وكالة “قنا”، جرى خلال المقابلة “استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

زيارة جاويش أوغلو إلى الدوحة، التي بدأت اليوم، تأتي بهدف الإعداد لعقد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية القطرية – التركية المشتركة.

كما تأتي بعد نحو 10 أيام من قيام أمير قطر بزيارة إلى إسطنبول، في 23 أكتوبر الماضي؛ حيث أجري خلالها مباحثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان تناولت “العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الاستراتيجية القطرية – التركية تم تأسيسها بعد توقيع الرئيس أردوغان وأمير قطر مذكرة تفاهم مشتركة بهذا الخصوص، بالعاصمة أنقرة، في 19 ديسمبر 2014.

وعُقد الاجتماع الأول للجنة خلال الزيارة التي قام بها الرئيس التركي لقطر مطلع ديسمبر 2015 واستمرت يومين.

وشهد الاجتماع توقيع 15 اتفاقية لتعزيز التعاون بين أنقرة والدوحة في مجالات مختلفة.

كما أعلن أردوغان عقب اجتماع اللجنة إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر.

وتشهد العلاقات التركية القطرية “تجانسًا وتناغمًا” في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم في سياق التعاون المتنامي بين البلدين.