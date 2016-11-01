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«النيابة» تأمر بحبس اثنين من المتهمين بتنفيذ تفجير جسر السويس 15 يومًا

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«النيابة» تأمر بحبس اثنين من المتهمين بتنفيذ تفجير جسر السويس 15 يومًا «النيابة» تأمر بحبس اثنين من المتهمين بتنفيذ تفجير جسر السويس 15 يومًا

تعبيرية

أمر المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، بحبس متهمين اثنين لمدة 15 يومًا- احتياطيًا – على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاشتراك في وضع وتفجير عبوة ناسفة على نحو أسفر عن مصرع أحد المواطنين، وإصابة آخر، فضلًا عن وقوع تلفيات بالممتلكات العامة والخاصة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها:” الانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة”.

وتضمنت قائمة الاتهامات “الإضرار بالسلام الاجتماعي، القيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها خاصة قوات الشرطة والقوات المسلحة، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها، والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، فضلًا عن حيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها”.

 

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