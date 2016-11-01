وزير الصناعة السنغافوري: قناة السويس مهمة لحركة التجارة العالمية ونتعاون مع مصر لتنميتها

قال كو بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافورى، إن هناك تعاون بين مصر وسنغافورة فى تنمية محور قناة السويس، معتبراً منطقة قناة السويس مهمة بالنسبة لحركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الوفد السنغافورى يضم مستثمرين فى مختلف القطاعات الإستثماري، ما سيتيح تعزيز الإستثمارت بين البلدين بشكل قوى.

وأضاف كون، خلال منتدى الأعمال المصرى السنغافوري الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية الآسيوية والهيئة العامة للاستثمار، اليوم الثلاثاء، أن زيارة الرئيس السنغافورى بصحبة وفد وزارى لمصر، تأتى استمراراً للتعاون الوثيق بين البلدين، خاصة بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لسنغافورة منذ شهور.

وقال إس إس تو رئيس اتحاد الأعمال بسنغافورة، إن مصر لديها رؤية استثمارية قوية وفق استراتيجة 2030 وهو ما يعد مؤشرا هاما للمستثمرين على جاهزية مناخ الاستثمار.

وأوضح أن مصر تواجة تحديات خلال الوضع الراهن إلا أنها قادرة على مواجهتها، خاصة وأنها تسير وفق رؤية استثمارية، وهو ما لمسناه فى المشروعات القومية التى يتم تنفيذها حاليا.