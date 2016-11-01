محاميو القليوبية يعلقون إضرابهم عن العمل بالمحاكم مراعاة لمصلحة المواطنين

علق محاميو القليوبية إضرابهم عن العمل الذى بدأوه منذ يومين، اعتراضًا على حبس زميلهم المحامى أشرف سويلم، الذى صدر قرار باستمرار حبسه فى جنحة ضرب وتعدى على أمين شرطة بمركز طوخ، وذلك حتى غدًا مراعاة لمصلحة المواطنين.

ومن جانبه، أكد مجدى المهدى نقيب محامين شمال القليوبية لـ"اليوم السابع" الجمعية العمومية اتخذت قرارًا بتعليق الإضراب عن العمل بالمحاكم حتى غدًا الأربعاء، مشيرًا إلى أن القرار جاء مراعاة لمصلحة المواطنين، وحتى يتم الإفراج عن المحامى المحبوس على ذمة قضية تعدى على أمين الشرطة بمركز طوخ، لافتًا إلى أن ميعاد جلسة نظر استمرار حبسه يوم السبت المقبل.

وقال عدد من المحامين استجبنا لقرار الجمعية العمومية بتعليق الإضراب مؤقتًا وليس إنهاء الإضراب العام بجميع المحاكم على مستوى المحافظة حتى يوم الأربعاء غدًا حفاظًا على مصلحة المواطنين، ولحين الاستجابة لمطالبهم والإفراج عن زميلهم المحبوس.

وكانت النقابة العامة للمحامين قد أصدرت بيانًا عقب قرار محكمة جنح طوخ تطالب جموع المحامين بعدم التعامل مع خزينة المحكمة والنيابة والاقتصار على حضور الجلسات فقط حرصًا على مصالح المواطنين.

وحذرت النقابة المحامين من مخالفة قرار الجمعية العمومية والالتزام بتنفيذ الإضراب حرفيًا، ومن يخالف سيحول إلى مجلس تأديب.