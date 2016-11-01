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رغم الاستقالة.. إياد مدنى أمينا عاما لـ"التعاون الإسلامى" على موقع المنظمة

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رغم الاستقالة.. إياد مدنى أمينا عاما لـ"التعاون الإسلامى" على موقع المنظمة رغم الاستقالة.. إياد مدنى أمينا عاما لـ"التعاون الإسلامى" على موقع المنظمة

>كتبت إسراء أحمد فؤاد

لايزال الموقع الإلكترونى لمنظمة التعاون الإسلامى ينصب "إياد مدنى" الأمين العام المستقيل كأمينا عاما للمنظمة، رغم أن الأمانة العامة نشرت على الموقع الإلكترونى نفسه بيان استقالته "لأسباب صحية".

 

ولم ينشر الموقع حتى الآن السيرة الذاتية للأمين العام الجديد الدكتور يوسف العثيمين، خليفة مدنى.

 

يذكر أن الأمين العام المستقيل، أثار موجة من السخط بعد تصريحاته المسيئة للقيادة المصرية فى كلمته على هامش انطلاق مؤتمر يجمع وزراء التعليم فى دول المنظمة، قبل أن يصدر بيانا يعتذر فيه، ويوضح أن ما بدر منه كان "مزحة".

 

 

 


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