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حماية المستهلك: أزمة السكر سببها جمع كميات من المعروض أدت لخلل بالأسواق

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حماية المستهلك: أزمة السكر سببها جمع كميات من المعروض أدت لخلل بالأسواق حماية المستهلك: أزمة السكر سببها جمع كميات من المعروض أدت لخلل بالأسواق

>كتبت آمال رسلان

أكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أزمة السكر والأرز هى مجرد خلل فى العرض والطلب، بسبب جمع كميات زيادة من المعروض تحسبا لنقص المنتج.

وشدد يعقوب، على أنه لم يكن هناك تقليل فى إنتاج السكر والأرز، وكذلك لم تتقاعس الدولة عن تلبية احتياجات السوق، وإنما ما حدث أن البعض قام بجمع المعروض بكميات كبيرة فبدأت الأزمة فى الأسواق. 

جاء ذلك خلال  ندوة حول دور جهاز حماية المستهلك فى إدارة الأزمات عند اختفاء بعض السلع، حيث عقدها معهد الدراسات النوعية.
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وشدد يعقوب، أنه لابد أن يكون هناك إرادة ومسؤولية مجتمعية لدى المواطنين، من خلال التصدى لمحاولات الاستغلال فى السوق والتفاعل مع الأجهزة الرقابية.

 


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