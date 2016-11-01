الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقبرة باب الرحمة بالقدس وينبش قبورا بداخلها

اقتحمت طواقم تابعة لسلطة الآثار الإسرائيلية, تحرسها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال الخاصة, اليوم الثلاثاء مقبرة باب الرحمة الملاصقة للجدار الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال أغلقوا المقبرة من مدخلها الرئيسي, في حين شرعت عناصر تابعة لسلطة آثار الاحتلال بنبش قبور, وتحطيم شواهد قبور أخرى في المقبرة.

وكان الاحتلال قد اقتطع جزءا مهما من المقبرة بملاصقة سور المسجد الأقصى لصالح إنشاء حدائق تلمودية، ومنع منذ سنوات سكان القدس من دفن موتاهم في المقبرة التي تعتبر من أقدم المعالم الإسلامية في مدينة القدس المحتلة, وتضم بين جنباتها رفات عدد من صحابة رسول الله (ص) ومنهم عبادة بن الصامت، فضلا عن آلاف الموتى من أبناء العائلات المقدسية.

يذكر أن اعتداءات الاحتلال وسلطة آثاره تكررت في الآونة الأخيرة, وقد استنكرتها المؤسسات والهيئات والشخصيات الاعتبارية المقدسية وطالبت بوقفها.

وفي السياق, توغلت عدة جرافات عسكرية إسرائيلية, في أراضي المزارعين شمال بلدة بيت لاهيا, شمال قطاع غزة, وسط إطلاق نار, وأعمال تجريف.

وأفادت (وفا) بأن 6 آليات عسكرية إسرائيلية, تضم 4 جرافات, ودبابتين انطلقت من المواقع العسكرية المقامة على الشريط الحدودي شمال بيت لاهيا, وتوغلت لمسافة تزيد عن 200 متر في أراضي المواطنين الزراعية شمال البلدة, وأن الجرافات قامت بأعمال تجريف في أراضي المزارعين, وسط إطلاق نار في المكان, وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء الشمالية لبيت لاهيا.

وتتعمد قوات الاحتلال بين الحين والأخر التوغل في أراضي المزارعين الفلسطينيين الحدودية شمال, وشرق القطاع, وتمنعهم من الوصول إليها لفلاحتها, وزراعتها.

أ ش أ