الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمتحف الكبير نهاية 2016

أكد الدكتور طارق توفيق المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير أن قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بإنشاء هيئة عامة للمتحف يعد خطوة جيدة لتقليل البيروقراطية المتعلقة بمنظومة العمل به، وبمثابة دفعة قوية له ليعمل كمؤسسة ناجحة تستطيع أن تأخذ قراراتها بشكل سريع وسليم يليق بمكانة المتحف العالمية.

وصرح الدكتور توفيق اليوم الثلاثاء، أن العمل فى المتحف يسير على قدم وساق وفقا للجدول الزمنى المحدد له، حيث تم الإنتهاء من حوالى 80% من الأعمال الخرسانية والمعدنية، ومن المقرر أن يتم خلال الشهرين القادمين الإنتهاء منها بصورة كاملة.

وأعلن المشرف على المتحف الكبير أنه تم نقل حوالى 3 آلاف قطعة أثرية من مقتنيات الملك “توت عنخ آمون” للمتحف من إجمالى 5 آلاف قطعة هى مقتنيات “توت عنخ آمون” المقرر عرضها بالمتحف، موضحا أنه جار نقل باقى المقتنيات وفقا للخطة الموضوعة له، والتي تراعى عدم غياب جميع المقتنيات عن الجمهور لفترة طويلة”.

وأضاف توفيق أنه سيتم عرض كنوز الفرعون الذهبي بقاعة مخصصة بالمتحف تبلغ مساحتها حوالى 7500 متر مربع، وتمثل 7 أضعاف مساحة عرض مجموعة الملك “توت عنخ آمون” بالمتحف المصري بالتحرير، وهو الأمر الذي سيمنح الفرصة للزائرين للمشاهدة والتعرف بطريقة موسعة على مقتنيات الملك الفريدة.

وأوضح أن فكرة الافتتاح الجزئي للمتحف الكبير فى منتصف عام 2017 ضرورة فى الوقت الحالى، حيث سيساهم بشكل كبير فى عودة السياحة لمصر بمعدلاتها السابقة، خاصة وأن زائر المتحف سيتمكن من مشاهدة جميع مقتنيات الملك الذهبى بشكل جديد وجذاب، إلى جانب أن الافتتاح الجزئي سيساهم فى البدء فى رد القروض اليابانية المساهمة فى تشييد المتحف.

أ ش أ