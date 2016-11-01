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المعارضة الباكستانية تعلن مقتل اثنين من مؤيديها جراء الغاز المسيل للدموع

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المعارضة الباكستانية تعلن مقتل اثنين من مؤيديها جراء الغاز المسيل للدموع المعارضة الباكستانية تعلن مقتل اثنين من مؤيديها جراء الغاز المسيل للدموع

ارشيفية

قال ثاني أكبر حزب معارض في باكستان، اليوم الثلاثاء، إن اثنين من مؤيديه قتلا جراء استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع، لمنع مئات المؤيدين من دخول العاصمة للمشاركة في تظاهرة أعلن عنها مسبقا تهدف لمطالبة رئيس الوزراء بالاستقالة.

وقال شاه محمد قرشي، وهو قيادي بارز في حركة الإنصاف لمحطة “جيو تي.في” المحلية إن “اثنين من عمالنا قتلا جراء الاستخدام المفرط لعبوات غاز مسيل للدموع منتهية الصلاحية”.

واشتبك مئات من أنصار زعيم حركة الإنصاف عمران خان، مع الشرطة ليل الاثنين، أثناء محاولتهم دخول العاصمة إسلام أباد للمشاركة في احتجاج يهدف إلى إغلاق المدينة يوم الأربعاء.

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