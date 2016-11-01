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تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية» لـ1 ديسمبر

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تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية» لـ1 ديسمبر تأجيل محاكمة 9 متهمين بـ«خلية الوراق الإرهابية» لـ1 ديسمبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الوراق الإرهابية”لـ 1 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بعرض أحد المتهمين على الطب الشرعي، وورود التقرير، حسبما أفاد مراسلنا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، عضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء بأمر إحالة المتهمين ” حيازة أسلحة نارية، قتل مدنيين ورجال شرطة، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية”.

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