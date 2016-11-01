ترقية 6 أعضاء هيئة تدريس وتعيين 11 مدرس بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ للدكاترة حسن مصطفى حجازى بكلية الطب، وماجدة محمد إبراهيم بكلية الآداب واللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد للدكاترة محمد نسيم حسين وسامح سمير خليل بكلية الطب، ومحمد إبراهيم الشركسي ومحمد رضا بربر بكلية العلوم.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس للدكاترة أحمد عطا الحديدي وشيماء سمير مشعل ونهاد إبراهيم حواش ورشا عبد العزيز عبد اللطيف وسوزان عزت جادو بكلية الطب، ومحمد حسنين الشتيحي ومحمد بركات زكريا بكلية العلوم، ووليد السيد عرفة بكلية التربية النوعية، وداليا السعيد سلام بكلية الآداب، وشروق محمد جمال الدين بكلية طب الأسنان، ومحمد أحمد كامل بكلية الهندسة.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 9 درجة دكتوراه و 52 درجة ماجستير و 948 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.