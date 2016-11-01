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شرطة كوريا الجنوبية تعتقل شخصا حاول اقتحام مقر النيابة بـ «ونش»لقتل تشوي سون شيل

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شرطة كوريا الجنوبية تعتقل شخصا حاول اقتحام مقر النيابة بـ «ونش»لقتل تشوي سون شيل شرطة كوريا الجنوبية تعتقل شخصا حاول اقتحام مقر النيابة بـ «ونش»لقتل تشوي سون شيل

الرجل بعد اقتحام النيابة

اعتقلت الشرطة في كوريا الجنوبية رجلا اقتحم مقر مكتب النيابة العامة باستخدام رافعة “ونش” حيث تجرى التحقيقات مع تشوي سون شيل المتهمة باستغلال نفوذها داخل الكورية.

وبحسب أسوشيتد برس قال الرجل إن سون شيل تستحق الموت جزاء ما فعلته، وأنه أتى لمساعدتها لكي تموت.

واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية تشوي سون-سيل، 60 عاما ،المتهمة بممارسة النفوذ على الحكومة الحالية منتصف ليلة يوم أمس بصورة طارئة.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية قال مسئول في النيابة العامة إن سون شيل نفت جميع التهم الموجهة إليها وسبق أن هربت إلى خارج البلاد، ولا تقيم في عنوانها المسجل في السجل المدني مما يشير إلى إمكانية تهربها من التحقيق.

 

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