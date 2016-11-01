انعقاد المؤتمر الشهري للشباب برعاية الرئيس السيسي 30 نوفمبر الجاري

يعقد المؤتمر الشهري الأول للشباب يوم 30 نوفمبر الجاري، على ضوء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي بشرم الشيخ، وأن يكون هذا المؤتمر شهريا لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة في مختلف المجالات.

وقالت مصادر، إن فئات الحضور ستكون هي نفسها التي شاركت في المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، ولكن بتمثيل عددي أقل، على أن يكون 60% من الشباب المشاركين هم من الذين لم يسبق لهم حضور أية فعاليات بحضور السيسي .

وأشارت إلى أن المؤتمر الشهري ستكون مدته يومًا واحدًا على أن تكون الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أكثر تركيزا.

أ ش أ