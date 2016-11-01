تركيا تعين إداريين لتولي أمور ديار بكر بعد اعتقال رئيسي بلدية المدينة

قال مسؤولون أتراك، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المعنية ستعين إداريين لتولي الأمور البلدية في ديار بكر -أكبر مدن جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية – بعد اعتقال رئيسي بلديتها في الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون للصحفيين، إن السلطات ستعين المسؤولين الإداريين في الأيام المقبلة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

واتهم ممثل للإدعاء جولتان كيزاناك وهي أول امرأة تتولى رئاسة بلدية ديار بكر، وفرات أنلي وهو برلماني سابق كان يشارك كيزاناك في رئاسة بلدية ديار بكر، بصلاتهما بالإرهاب على خلفية تصريحات أطلقاها بشان المطالبة بحكم ذاتي أكبر للأكراد الذين يشكلون نحو 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 79 مليون نسمة.