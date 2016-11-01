«طرق الشارقة» تستعد لافتتاح ممشى حديقة المنتزه الوطني نهاية العام

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في وضع الصحة على رأس الأجندة التنموية للإمارة، بتوفير البيئة الصحية لممارسة النشاط الرياضي في الهواء الطلق عبر انتشار الرقع الرياضية بكافة الأحياء، وتوفير كافة سبل الراحة بها لتكون بيئة رياضية محفزة، تحقق الأمن الصحي، وبفضل المتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وتوجيهاته الدائمة لتحقيق السعادة لكافة شرائح المجتمع عبر التنوع في الخدمات المقدمة للقاطنين والزوار، أعلن المهندس يوسف صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة عن موعد تدشين الممشى ومضمار الدرجات الهوائية القائم خلف حديقة المنتزه الوطني بمدينة الشارقة أمام ممارسي الرياضة وافتتاحه قبل نهاية العام الحالي وذلك بعد استكمال الأعمال المصاحبة وبتكلفة 7.4 مليون درهم.

وقال المهندس السويجي: سيحظى قاطني وزوار المناطق المحيطة بحديقة المنتزه الوطني بنمط حضاري جديد يعزز الترفيه والرياضة بالمنطقة، حيث يعد المشروع سنداً للمشروعات العملاقة التي تنجزها الإمارة، ومتماشياً مع خطتها التنموية لاسعاد السكان ورفاهيتهم، عبر استنشاق الهواء النقي في مكان مفتوح ومشاركة الآخرين ممارسة الرياضة سواء الجري أو ركوب الدراجة الهوائية.

وأضاف السويجي: تم تطبيق أرقى معايير الاستدامة وتزويد الممشى بأفضل المعايير الصحية والبيئية التي تخلق تجربة رياضية مميزة، ومتناسقة مع الرؤية الحكيمة والتي جعلت الشارقة أول عاصمة صحية في المنطقة.

وقال المهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري مدير الهيئة لشؤون الطرق: يشمل المشروع إنشاء ممر مطاطي لممارسي رياضة المشى وآخر اسفلتي لممارسي رياضة الدراجات الهوائية على امتداد الجهة الخلفية للمنتزه الوطني بطريق الشارقة الذيد والمقابل لمنطقة القرائن 1 و2. يبلغ عرض كل من الممر المطاطي للمشى وممر الدراجات الهوائية (3 م) وبطول إجمالي يبلغ حوالي (2,2 كم) مع توفير جزيرة وسطية فاصلة للزراعة التجميلية بعرض (2,5م) واستخدام أعمدة إنارة ذات مظهر حضاري وصديقة للبيئة، تنسجم مع المظهر العام للمشى، تستخدم تقنية LED لتوفير الطاقة يصل عددها إلى 120 عموداً، بالإضافة لممر آخر مكون من البلاط المتشابك ملاصق لجدار المنتزه الوطني بعرض (1,8 م).