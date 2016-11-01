مرور دبي تدعو زوار القرية العالمية للتعاون مع رجال الشرطة

دعا العميد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، زوار القرية العالمية إلى التعاون مع رجال الشرطة، واتباع إرشاداتهم وتعليماتهم، لتوفير جميع سبل الراحة والأمان لزوارها، مؤكداً سعي شرطة دبي لتحقيق أقصى درجات السلامة المرورية على كافة شوارع وطرقات الإمارة من خلال المراقبة المستمرة والتواجد المروري المكثف لرصد كافة أنواع التجاوزات والسلوكيات المرورية الخاطئة التي تؤثر على معدلات السلامة المرورية وتعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور وضعت الخطط المرورية اللازمة لتوفير الانسيابية في حركة السير والمرور وتفادي ازدحام المركبات، لتأمين وضبط الحركة المرورية في الشوارع المؤدية إلى القرية العالمية، مشيراً إلى أنه تم نشر الدوريات في الشوارع الخارجية كشارع محمد بن زايد، وشارع الإمارات، بالإضافة إلى الشوارع الداخلية المؤدية إلى القرية العالمية لتنظيم حركة السير، وتفادي الازدحام المروري، وتسهيل مرور أفراد الجمهور ووصولهم إلى وجهتهم دون تأخير.

وقال العميد سيف المزروعي إنه تم استعراض الخطط وطرح الأفكار والآراء والمقترحات، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر القرية العالمية برئاسته وحضور السيد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي للمجموعة الإعلامية العربية، والسيد أحمد حسين بن عيسى، المدير التنفيذي للقرية العالمية، والمقدم جمعة سالم بن سويدان، مدير إدارة الفعاليات والمواكب، والملازم أول جاسم محمد عبدالله، رئيس قسم الفعاليات، والمشرف العام على حركة السير والمرور في القرية. وتم تحديد الاحتياجات المطلوبة من الدوريات المرورية ورقباء السير، بهدف الوقوف على تأمين وضبط الحركة المرورية في القرية، وأداء بعض المهام الأخرى كإغلاق المواقف الممتلئة، وتحويل حركة السير إذا تطلب الأمر. بالإضافة إلى أنه تم تحديد مواقع لتمركز الدوريات ورقباء السير لتسهيل الحركة وتوجيه المركبات إلى استخدام الشوارع البديلة أثناء فترة الازدحام. مشيراً إلى تمركز الدوريات عند مدخل القرية العالمية الذي يستقبل حركة السير القادمة من الشارقة، وأخرى عند المدخل الذي يستقبل حركة السير القادمة من أبوظبي، بالإضافة إلى دوريات عند نقطة التقاء مخرج (الجمهور) القرية العالمية مع شارع محمد بن زايد، وعند نقطة التقاء مخرج (كبار الشخصيات والحافلات وسيارات الأجرة) في القرية العالمية مع شارع محمد بن زايد، كما تم تخصيص عدد من أفراد الشرطة لتنظيم حركة السير في الشوارع الداخلية حول القرية وفي مواقف السيارات.