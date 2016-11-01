النيابة الإدارية تحقق في واقعة اعتداء طبيب على آخر بمشرط داخل غرفة العمليات

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيقٍ عاجل فيما تداولته المواقع الإليكترونية – بتاريخ ال، 29 من أكتوبر الماضي – بعنوان “طبيبان يتشاجران داخل غرفة العمليات بمشارط الجراحة في البحيرة، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء بين طيات الخبر، أن مستشفى كفر الدوار العام شهدت مشادة كلامية بين الطبيب “س. ع” وزميله “م. ا.” بقسم الجراحة.

وتطورت المشادة الكلامية إلى اعتداءات متبادلة بينهما داخل غرفة العمليات أثناء إجراء عملية استئصال الزائدة لمريض يدعى “محمد ا.”، حيث اعتدى الأول على الثاني بـ”مشرط”، ما أسفر عن إصابة الآخير في وجهه بجرح طوله 10 سم.

وأحال رئيس الهيئة – بناءً على ما سبق – الواقعة إلى نيابة كفر الدوار المختصة، موجهًا بسرعة إنهاء التحقيقات وتوقيع عقوبات رادعة لما تمثله الواقعة من شذوذ في مسلك موظفين عمومين يستوجب المساءلة لا سيما مع ما كشفت عنه من عدم احترامهم لحساسية وخطورة موقع المشادة واستهتارهم بحياة المريض.