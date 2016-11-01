محمد السويدى يحضر أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيسى اليوم

يشارك المهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار، والذى ينعقد اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك السويدى بصفته رئيسا لاتحاد الصناعات المصرية، والذى يمثل رئيسه فى اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار وفقا للتشكيل الذى نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2016، بإنشاء المجلس.

وقال السويدى فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه سيشارك فى الاجتماع الأول اليوم، وسيتم خلال الاجتماع طرح أجندة الأعمال والموضوعات التى سيناقشها المجلس، مشيدا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس تحت رئاسته شخصيا، مما يؤكد على إعطائه ملف الاستثمار أولوية قصوى فى اهتماماته واهتمامات الدولة.

وقد نص القرار على أن يتكون المجلس بعضوية كلا من، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع، والمالية، والاستثمار، والداخلية، والعدل، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.

أما اختصاصات المجلس فهى، متابعة تطور تصنيف مصر فى التقارير الدورية الخاصة بالاستثمار، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطوير العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة فى القطاع الخاص، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار، ومتابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولى، وتفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار وتحقيق التناغم فى أدائها وحل الخلافات التى تثور بينها فى هذا الشأن، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها وأية اختصاصات أخرى تتصل بتحقيق أهدافه.