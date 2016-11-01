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تشكيل لجنةمن 5 أعضاء برئاسة الغزالي حرب لفحص حالات الشباب المحبوسين

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تشكيل لجنةمن 5 أعضاء برئاسة الغزالي حرب لفحص حالات الشباب المحبوسين تشكيل لجنةمن 5 أعضاء برئاسة الغزالي حرب لفحص حالات الشباب المحبوسين

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أنه – في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب – تم تشكيل لجنة مكونة  برئاسة الدكتور أسامة الغزالي حرب،  وعضوية كل من نشوى الحوفي، محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، وكريم السقا”.

وأوضح المكتب الرئاسي، أن هذه اللجنة ستكون مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا, على أن تكون مهمة هذه اللجنة هو تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

أ ش أ

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