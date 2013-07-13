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الفزع.. التخيلات.. الخوف من أشهر مشكلات النوم لدى المرضى النفسيين

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الفزع.. التخيلات.. الخوف من أشهر مشكلات النوم لدى المرضى النفسيين الفزع.. التخيلات.. الخوف من أشهر مشكلات النوم لدى المرضى النفسيين

أوضح الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة، أن المرضى النفسيين أى الذين يعانون من أى خلل أى اضطراب أو أزمة أو عقدة نفسية لا شك أنهم يعانون من مشكلات ظاهرة فى النوم، مع اختلاف ألوانها وأشكالها وطبيعة هذه المشكلات التى يصابون بها.

وأشار الدكتور محمود، إلى أن الأمراض النفسية لاختلاف درجاتها وما يندرج تحتها من أى خلل أو مشكلة صغيرة كانت أو كبيرة تجعل الإنسان يعانى أثناء نومه، فإما يصاب المريض بنوع من الهلاوس أى الخيالات والتخيلات أثناء الأرق الذى أصابه ويتخيل أصوات وأشكال معينة حوله، أو قد يعانى من مشكلات الاستيقاظ باكرا بشكل مبالغ فيه، أو الاستيقاظ بعد ساعة من النوم بشكل مفاجئ، وعدم القدرة على الخلود مرة أخرى للراحة والنوم.

كما أضاف أن بعض المرضى النفسيين قد يعانون من الخوف من النوم، والذى يكون ناتجا فى الأساس من مشكلته النفسية التى يعانى منها والنوم مجرد عرض، كذلك يعانى بعض المرضى النفسيين من مشكلة التخيلات عند الخلود إلى الراحة ومحاولة النوم وبمجرد نومهم تنتابهم الأحلام المزعجة والمرعبة، التى تتسبب فيها بشكل أساسى الأمراض النفسية التى يعانون منها.

ويعانى كثير من المرضى النفسيين من الأرق بالطبع ولكن أيضا يعانون من حركات جسدية كثيرة تحدث قبل النوم وأثناءه، ويعانى البعض الآخر من مشكلة الرعب التام من النوم، أو الاستيقاظ على خلفية هذا الرعب.

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