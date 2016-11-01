شيخ الأزهر يتوجه لأبوظبي لترأس الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب

يتوجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك لترأس الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب.

و تنعقد هذه الجولة من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين والطائفة الأسقفية الإنجليكانية تحت عنوان “نحو عالم متفاهم متكامل” وذلك في الفترة من 2: 3 نوفمبر الجاري .

ومن المقرر أن يلقي فضيلة الإمام الأكبر الكلمة الرئيسة في افتتاح الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب في حضور جاستن ويلبي، رئيس أساقفة كانتربري رئيس الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وممثلي الطائفة الأسقفية الإنجليكانية، وأعضاء مجلس حكماء المسلمين.

وتتناول جلسات الحوار التي تنعقد على مدار يومين العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، منها: التعددية الدينية، مبادرات وتجارب في العيش المشترك والتسامح، إضافة إلى دور الأديان في تعزيز المواطنة، كما تعقد جلسة خاصة لغرض المبادرات الناجحة مثل مبادرة بيت العائلة المصرية .

يذكر أن الحوار بين حكماء الشرق والغرب انطلق في يونيو 2015 بمدينة فلورنسا الإيطالية بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين بهدف نشر التعايش والسلام، فيما احتضنت باريس الجولة الثانية من هذا الحوار الذي انعقدت ثالث جولاته في مدينة جنيف بسويسرا مطلع أكتوبر الماضي.