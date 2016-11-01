بالفيديو .. أوباما وزوجته يرقصان على موسيقى مايكل جاكسون احتفالا بعيد الهالوين

احتفل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وزوجته ميشيل، مساء أمس، بعيد الهاليون مع عدد من المواطنين في البيت الأبيض.

وتعود جذور عيد الهالوين إلى آيرلندا وامتدت إلى إقامة مهرجان السلتيك فى سامهاين، وصدف أن موعد الهالوين يأتى مع احتفال المسيحيين بعيد “القديسين”، ويعتبر احتفالا عالميا، حيث تغلق الدوائر الرسمية فى الدول الغربية وغيرها أبوابها للاحتفال به.

وتشمل الأنشطة المرافقة لعيد الهالوين، الخدع، وارتداء الملابس الغريبة والأقنعة، وتروى القصص عن جولات الأشباح فى الليل، وتعرض التليفزيونات ودور السينما بعض أفلام الرعب.