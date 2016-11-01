صرف 360 ألف جنيه إعانات طواريء لـ346 عاملا بفندقين بأسوان

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال، الثلاثاء، شيكين بمبلغ 359 ألفا و656 جنيها لـ346 عاملا بفندقين بأسوان، وفقا للكشوف الواردة منهما والمعتمدة من التأمينات، وذلك لتعثر إدارة الفندقين في صرف أجور عمالها نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها الفندقان نتيجة للظروف السياحية الحالية؛ لاستقرار العمل والعمال داخل الفندقين.

جاء ذلك في إطار جولة الوزير التي يقوم بها بمحافظة أسوان الثلاثاء، وتستمر يومين، يقوم خلالها بزيارة عدد من الشركات العملاقة بالمحافظة والتقاء العاملين بها.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشيك الأول بمبلغ 253 ألفا و818 جنيها لـ 235 عاملا بمنتجع موفنبيك أسوان، والثاني بمبلغ 105 ألاف و838 جنيها لـ 111 عاملا بفندق بسمة بأسوان.

وقال الوزير “إن صندوق إعانات الطواريء بالوزارة تم إنشاؤه بغرض مساندة الشركات التي تتوقف عن صرف أجور عمالها؛ بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات ويستمرالإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة، لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة”.

أ ش أ