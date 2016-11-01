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توزيع 25 طن سكر بسعر 5 جنيهات و35 طن أرز بسعر 4 جنيهات بدمياط

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توزيع 25 طن سكر بسعر 5 جنيهات و35 طن أرز بسعر 4 جنيهات بدمياط توزيع 25 طن سكر بسعر 5 جنيهات و35 طن أرز بسعر 4 جنيهات بدمياط

>دمياط-معتز الشربينى

قرر الدكتور اسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، توزيع 25 طن سكر قام بتوريدهم رجل الأعمال اللواء  رفعت الجميل، بسعر 5 جنيهات للمحافظة وذلك فى اطار مبادرة دمياط تأمر، حيث تم توزع هذه الكمية على القرى الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة الخمس.

 

 كما قرر المحافظ أيضا، توزيع 35 طن أرز قام بتوريدهم المواطن محمد كامل بدوي من قرية سيف الدين، بسعر 4 جنيهات للكيلو على القرى الأكثر احتياجا، وذلك بإشراف المهندس سيد السؤالي مدير عام مديرية بدمياط.

 

وفى سياق اخر، عقد اليوم الثلاثاء بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، اجتماع موسع برئاسة اللواء  هشام درة رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثلي قطاع المعامل بالشركة، لبحث تقارير عينات المياه ونتائج التحاليل المعملية ،وحل مشاكل المواطنين. 

 

وأكد رئيس الشركة على جميع الكيميائيين بالمعامل، على ضرورة إتباع إجراءات الجودة للخروج بالمياه على أعلى المستويات، وسحب عينات من مناطق مختلفة حفاظا على صحة المواطنين.

 

 

 


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