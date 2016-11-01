تشكيل لجنةمن 5 أعضاء بينهم الغزالي حرب ونشوى الحوفي لفحص حالات الشباب المحبوسين

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، أنه – في إطار تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الصادرة في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب – تم تشكيل لجنة مكونة من كل من :”دكتور أسامة الغزالي حرب، نشوى الحوفي، محمد عبد العزيز، النائب طارق الخولي، وكريم السقا”.

وأوضح المكتب الرئاسي، أن هذه اللجنة ستكون مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا, على أن تكون مهمة هذه اللجنة هو تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

أ ش أ