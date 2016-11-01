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صور..القوات المسلحة تبدأ توزيع 8 ملايين عبوة غذائية على المواطنين بسعر 25 جنيهًا

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جانب من تجهيز العبوات الغذائية المخفضة

جانب من تجهيز العبوات الغذائية المخفضة

انتهت القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة بمشاركة أجهزة الدولة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيمانًا منها بدورها الحيوى بإعتبارها جزء من نسيج شعب وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التى تحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وأصدر الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير، اليوم، أوامره لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها على المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التى تدخل فى نطاق مسئوليتها .

وحرصت الدولة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التى يتم تدبيرها سواء من خلال الوحدات الإنتاجية بالقوات المسلحة أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلى، حيث تضم كل عبوة على كيلو جرام من السكر والأرز والفول و3 أكياس مكرونة، بالإضافة إلى عبوة للسمن وصلصة الطماطم والشاى، تم تجميعها داخل عبوات خاصة وطرحها للمواطنين بنصف ثمن التكلفة، وبواقع 25 جنيها للعبوة الواحدة .

وبدأت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى توزيع مليون عبوة غذائية كأسبقية أولى تم نقلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة إلى مناطق ونقاط التوزيع بكافة مدن ومحافظات الجمهورية حيث يتم طرح 400 ألف عبوة بالمحافظات التى تدخل بنطاق مسئولية المنطقة المركزية العسكرية، و200 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الجنوبية العسكرية، وطرح 140 ألف عبوة بنطاق مسئولية الجبش الثانى الميدانى، وتوزيع 120 ألف عبوة بمحافظات المنطقة الشمالية العسكرية، و40 ألف عبوة بالمنطقة الغربية العسكرية.

فيما يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتوزيع 40 ألف حصة غذائية داخل 422 منطقة بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز ومدن الجمهورية، وذلك حرصًا من الدولة ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصرى وتخفيف العبء عن كاهلهم .

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