إحالة دعوى طرد السفير القطري من مصر إلى «المفوضين»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر لهيئة مفوضي الدولة.

واختصمت الدعوى السالفة رئيس الجمهورية بصفته، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكرت أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية “التخابر مع قطر”، وتضمنت أحكامًا بالسجن للرئيس المعزول محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.

وأضافت الدعوى أن قضت المحكمة بالسجن 25 عامًا لـ”أحمد عبد العاطي”، مدير مكتب مرسي، و15 عامًا لـ”كريمة ابنة الصيرفي”، ومثلهم لـ “خالد رضوان”، مدير إنتاج بقناة مصر 25‎ المغلقة حاليًا.