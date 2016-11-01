محافظ المنيا يلتقي بيت العائلة المصرية بملوي لدعم أواصر الود والمحبة

قال عصام البديوي، محافظ المنيا، إن المحافظة تتمتع بروح وطنية كبيرة، معربًا عن أمنياته بتعاظم دور بيت العائلة في الشارع المنياوي، بهدف دعم أواصر الود والمحبة، وتنظيم أنشطة خدمية مشتركة لخدمة المجتمع.

وأكد المحافظ خلال لقائه بوفد بيت العائلة المصرية بملوي اليوم، نشر وتعميق ثقافة الحوار والإنسانية، والاتحاد و التكاتف من أجل بناء الوطن، والعمل والتلاحم والحوار وتنظيم الندوات والأنشطة الشبابية المشتركة لتحقيق المعايشة المصرية المستمرة على مر العصور بين أبناء الوطن.

وأضاف أن بيت العائلة من أهم أدواره تعديل المفاهيم الخاطئة، وإصلاح بعض المصطلحات التي حاول ترويجها المخربون والمتطرفون.

وأشار إلي أن الوسطية والتسامح هي جوهر كافة الرسالات السماوية، وهي المنهج الذي قامت عليه حركة الحياة لمحاربة الغلو والتطرف، ونشر قيم المحبة وتحصين أبنائنا ضد الأفكار الهدامة والعمل من أجل إعمار الأرض.