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قائد عسكرى أمريكى:طائراتنا ستمنع متشددى داعش من مغادرة الموصل

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قائد عسكرى أمريكى:طائراتنا ستمنع متشددى داعش من مغادرة الموصل قائد عسكرى أمريكى:طائراتنا ستمنع متشددى داعش من مغادرة الموصل

>واشنطن (أ ش أ)

قال جنرال أمريكى كبير إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة أعد خططا لاستهداف متشددى تنظيم "داعش" بالطائرات فى حالة محاولتهم الهروب من مدينة الموصل العراقية والاتجاه غربا باتجاه سوريا، فيما تقترب القوات البرية العراقية من المدينة من عدة اتجاهات.

وأضاف الجنرال جيفرى هاريجيان، قائد القوات الجوية الأمريكية فى الشرق الأوسط، فى مقابلة عبر الهاتف مع صحيفة /يو اس توداي/ من مقره فى قطر أن "هذا الأمر ككل يستهدف تعقب "داعش" وتهيئة الفرصة حيث أننا نمتلك آلية جاهزة لتصفيتهم اذا حاولوا الفرار ".

وأشارت الصحيفة الامريكية إلى أن منع المتشددين من الهروب لطالما كان تحديا رئيسيا فى الوقت الذى استعادت فيه القوات البرية العراقية والسورية المدعومة من الولايات المتحدة بلدات ومدن من "داعش" حيث استطاع المئات من المتشددين الهروب.

واعترفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأنه لا يوجد حل بسيط لمنع المتشددين من أخذ الرهائن المدنيين والفرار ببساطة وبأعداد صغيرة، لكن التحالف يعزز من نشاطه الاستطلاعى إضافة إلى أن العراقية تشجع المدنيين على البقاء فى حالة استعداد وتجنب محاولة الفرار، مما خفض احتمالية استخدامهم كدروع بشرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسلحى "داعش" حاولوا بشكل تقليدى إيقاع خسائر كبيرة بصفوف قوات المعارضة العراقية والسورية قبل التخلى عن مواقعهم والهرب.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال هاريجيان خلال مقابلة هاتفية أجرتها معه قوله أنه "فى حملة الموصل، يركز المخططون العسكريون على المداخل الغربية للمدينة التى لا تحظى بدفاع جيد مثل باقى الجوانب"، مضيفا "نحن مركزون جدا هناك عند الطرق الغربية. وفى حالة فرارهم من ذلك الاتجاه فإننا مستعدون لتعقبهم".


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