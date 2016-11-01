الاسترليني يرتفع قرب أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفع الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.2274 دولار في التعاملات المبكرة في لندن ليحقق مكاسب بقيمة سنت كامل مقابل الدولار بعد أن صرح محافظ بنك إنجلترا في وقت متأخر يوم الاثنين أنه باق في منصبه حتى 2019.

وبحسب رويترز، أثارت انتقادات من بعض كبار الأعضاء في حزب المحافظين الحاكم وبعض الصحف اليمينية تكهنات الأسبوع الماضي بأن كارني قد يرحل حتى قبل نهاية ولايته الأولي المقرر أن تحل في 2018.

وأضاف هذا المزيد من المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية لبريطانيا مع اتجاهها إلى مفاوضات بشأن كيفية خروجها من الاتحاد الأوروبي وتحركت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لدعم محافظ البنك المركزي يوم الاثنين في الوقت الذي انخفض فيه الاسترليني.

وارتفع الاسترليني بمقدار 0.3 في المئة إضافية إلى 1.2281 دولار بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش وكان قد سجل قفزة مع تصريحات كارني التي جاءت في نهاية يوم العمل في بريطاني يوم الاثنين.

وزاد الاسترليني 0.2 بالمئة مقابل اليورو.