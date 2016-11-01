الأموال العامة تضبط 3 سماسرة للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على 3 سماسرة للهجرة غير الشرعية، أثناء تجميعهم مواطنين للسفر إلى إيطاليا واليونان بطريقة غير شرعية.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام كل من "ا. ا" 50 سنة صياد مقيم دائرة قسم الجمرك السابق اتهامه فى القضية جنح الجمرك مشاجرة والمحكوم عليه فى القضية جنح قسم شرطة الجمرك "ضرب"بالحبس لمدة شهر، كما تم ضبط "م. س" 43 سنة صياد مقيم دائرة قسم الجمرك السابق اتهامه فى قضيتين"مشاجرة – مخدرات" آخرهم القضية جنح قسم الجمرك " والمحكوم عليه فى القضية جنح قسم الجمرك " ضرب" غيابياً بالحبس لمدة شهرين، كما تم ضبط " م. ا" 49 سنة غطاس مقيم دائرة قسم الجمرك السابق اتهامه فى القضية جنح قسم الجمرك "سرقة "والمحكوم عليه بالقضية جنح قسم المنشية "سلاح" غيابياً بالحبس لمدة شهرين، وذلك لمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال تنظيم رحلات الهجرة الغير شرعية بين أوساط الشباب راغبى السفر إلى "إيطاليا – اليونان" باستخدام إحدى العائمات الغيرأمنه والغير معدة لنقل الركاب نظير حصولهم على مبالغ مالية تراوحت مابين 20000 إلى 35000 جنيه للواحد، متخذين من منطقة رأس التين دائرة قسم شرطة الجمرك مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وتسفيرهم عن طريق البحر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بالوقائع، حيث تحرر المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك وجارى العرض على النيابة.