23 لاعبًا في قائمة المنتخب استعدادًا لغانا

أعلن هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة اللاعبين المحليين المختارين لمعسكر المنتخب استعدادًا للقاء غانا، يوم 13 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم 2018، وتضم 23 لاعباً هم : عصام الحضري ” وادي دجلة ” وأحمد فتحي وشريف إكرامي وعبد الله السعيد وأحمد حجازي ومؤمن زكريا ” الأهلي ” وأحمد الشناوي وأحمد دويدار وابراهيم صلاح وطارق حامد ومصطفى فتحي وعلي جبر وباسم مرسي ” الزمالك ” وحماده طلبة ” المصري “.

> والمحترفون محمد عبد الشافي ” أهلي جدة السعودي ” وأحمد المحمدي (هال سيتي الإنجليزي) ومحمد النني (الأرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (روما الإيطالي) وعمر جابر(بازل السويسري) وأحمد حسن ” كوكا ” (سبورتنج براجا البرتغالي)ومحمود حسن ” تريزيجيه ” (موسكرون البلجيكي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وعمرو وردة (بانايتوليكوس اليوناني)