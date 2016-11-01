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ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات بدعم مشتريات المستثمرين المحليين

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ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات بدعم مشتريات المستثمرين المحليين ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية التعاملات بدعم مشتريات المستثمرين المحليين

أرشيفية

ارتفعت البورصة المصرية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين بينما مال العرب والاجانب صوب البيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.71 % ليسجل مستوى 8445.26 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.82 % مسجلا 1330.37 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 0.94 % ليبلغ 8386.83 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.97 % ليبلغ مستوى 348.24 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.73 % مسجلا 818.19 نقطة.

ولدى إغلاق تعاملات الاثنين، سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين والعرب في المقابل اتجه الاجانب للبيع.

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