«البدري» يجتمع بـ «عبد الله السعيد» على هامش مران الأهلي

عقد حسام البدري المدير الفنى للأهلي جلسة خاطفة مع عبد الله السعيد صانع الألعاب، وذلك قبل انطلاق المران الصباحى اليوم، وتؤكد الشواهد أن المدير الفني سعى إلى تحفيز اللاعب لاستعادة مستواه الذى تراجع مؤخرا وبشكل ملحوظ من أجل استعادة الانتصارات مع نايه وكذلك الحفاظ على مكانه بالمنتخب الأول.

وأشرف البدري على مران المجموعة التي خاضت مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة التى انتهت بالتعادل 2/ 2 فيما أدى البدلاء تدريباتهم تحت أنظار سيد معوض المدرب المساعد.

ويستعد الأهلى لملاقاة طنطا يوم الجمعة المقبل، بالجولة الثامنة للدورى على ملعب المحلة.