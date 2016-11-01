عبدالله بن زايد يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الدولي حول ليبيا في لندن

شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس في أعمال الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن.

وهدف الاجتماع - الذي حضره وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأمريكي جون كيري وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وممثلون من إيطاليا وفرنسا والمملكة العربية السعودية .. إلى التسوية الاقتصادية للأزمة الليبية ودعم الاستقرار السياسي والمالي في ليبيا ومساعدة المجلس الرئاسي وحكومته في تخطي التحديات خاصة الاقتصادية منها .

وسعى الاجتماع إلى محاولة إحراز بعض التقدم وتجاوز جمود الموقف الذي يحول دون قيام الحكومة بواجبها .. كما ركز الاجتماع على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني .

وتم خلاله مناقشة سبل دعم حكومة الوفاق الوطني ودفع الأطراف الليبية إلى التوصل لاتفاق لتفادي نشوب حرب أهلية جديدة داخل البلاد.

كما بحث سبل اتخاذ القرارات المتصلة بالاقتصاد الليبي ووضع ميزانية لحين تعيين وزير للمالية.

وناقش الاجتماع كذلك وضع خارطة طريق للتنسيق بشأن مواجهة انخفاض قيمة العملة وتوضيح عمليات صنع القرار وتحديد المسؤولية عن وضع السياسة الاقتصادية في مختلف المناطق.

ودعا المشاركون إلى ضرورة اعتماد وتنفيذ الميزانية والاستثمار في مجال النفط والبنى التحتية وأزمة انخفاض قيمة العملة ومدى مراعاة مصرف ليبيا المركزي للمعايير الدولية في عمله.

وأكد الاجتماع على أهمية دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الوطني الليبي وتعزيز استجابتها لاحتياجات الشعب الليبي .. مشيرين إلى أنهم دعوا جميع المؤسسات الاقتصادية إلى العمل معا لدعم هذا الجهد .

وأثنى المشاركون على الدور السياسي الكبير الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم الملف الليبي وأشادوا بجهود الدولة الرامية للتوصل إلى حل سياسي يضمن الاستقرار والتقدم في ليبيا.

وأكدت جميع الأطراف المشاركة ضرورة تأجيل الدعوة لعقد اجتماع قادم للأطراف الليبية لحين تحقيق مزيد من التقدم بشأن خارطة الطريق والتوصل إلى خطة واضحة للعملية السياسية في ليبيا.

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