المكتب الإعلامي لحكومة دبي يهدي جامعة اليرموك الأردنية أجهزة ومعدات تصوير

أكدت منى غانم المري المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الارتقاء بالعمل الإعلامي العربي كان وسيظل مطلبا مهما لاسيما مع تنامي التحديات المحيطة في المنطقة وما تبع ذلك من تزايد المسؤولية الملقاة على عاتق قطاع الإعلام.

وأضافت في كلمة لها بمناسبة إهداء المكتب الإعلامي لحكومة دبي جامعة اليرموك الأردنية تجهيزات ومعدات تصوير متطورة دعما لدارسي الإعلام فيها .. أن هذا الهدف يظل مرهونا بقدرة مجتمعاتنا العربية على تخريج أجيال قادرة على ريادة عملية التطوير بما يتطلبه ذلك من رفد الشباب بمختلف أوجه الدعم الممكنة التي تمكنهم من صقل مواهبهم ومهاراتهم والوصول إلى مستوى احترافي يسمح لهم الاضطلاع بهذه المسؤولية الكبيرة وبصورة فعالة ومؤثرة.

يأتي ذلك في إطار عمل المكتب الإعلامي على ترجمة استراتيجية دبي ونهجها الرامي إلى ريادة تطوير العمل الإعلامي العربي بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والمهنية ذات الصلة وهو الهدف الذي طالما سعت إليه دبي من خلال إطلاق العديد من المبادرات الداعمة لمساقات التطوير الإعلامي المختلفة ومن أبرزها " منتدى الإعلام العربي " الذي نجح في ترسيخ موقعه كأكبر تجمع للمعنين بقطاع الإعلام في المنطقة و"جائزة الصحافة العربية" التي تحولت خلال / 15 / عاما إلى أهم محفل للتشجيع الإبداع الصحافي في المنطقة والاحتفاء بالمبدعين العرب في المشتغلين بالصحافة.

وأكدت منى المري حرص دبي الدائم على التعاون مع المؤسسات التعليمية داخل وخارج الدولة من أجل رفد سوق العمل بكفاءات عربية مؤهلة للمشاركة الإيجابية في مجمل مسيرة التطوير العربي ومن بينها قطاع الإعلام.

وقالت إن المكتب الإعلامي يسعى إلى مد جسور التعاون مع مختلف الجهات والهيئات العاملة في قطاع الإعلام العربي ولاسيما المؤسسات التعليمية لما لها من دور كبير في إعداد كوادر مؤهلة وكفؤة مزودة بخلفية أكاديمية قوية.

من جانبه ثمن الدكتور علي نجادات عميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك مبادرة المكتب الاعلامي لحكومة دبي .. معربا عن سعادته بهذه اللفتة الكريمة من المكتب الإعلامي في دبي والتي تتضمن أجهزة ومعدات تصوير ستسهم في مساعدة الكلية عند تنفيذ خططتها التي تتجسد على الدوام بتحقيق التميز والريادة في الإعداد العلمي والمهني في مجال العمل الإعلامي بمختلف أشكاله.

وأضاف نجادات أن هذه اللفتة ليست بغريبة على دولة الإمارات وشعبها المعطاء وهذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على مستوى العملية الأكاديمية سواء من ناحية تخفيف الضغط على الأجهزة والمعدات المتوفرة حاليا أو من جهة إعطاء فرصة أكبر لطلاب الكلية للتدرب وصقل المهارات وفتح شعب دراسية جديدة بعد أن توفر المزيد من معدات التصوير المتطورة.

من جانبها أشارت مريم الملا مدير التسويق في المكتب الإعلامي لحكومة دبي إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات التعليمية المتخصصة في الشأن الإعلامي .. مثمنة دورها المتمثل في رفد المنظومة الإعلامية بكوادر وكفاءات مؤهلة أكاديميا وعمليا على النحو الأمثل.

وقالت إن المكتب الإعلامي لحكومة دبي يتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات التعليمية المعنية بقطاع الإعلام لإشراك الطلاب في المشروعات والمبادرات التي يطلقها ويمنحهم الفرصة للتعرف على تفاصيل وخصائص المشهد الإعلامي من أرض الواقع.

> يذكر أن جامعة اليرموك التي تقع في مدينة إربد الأردنية قد توجت مؤخرا بـ " وسام الاستقلال الملكي " من الدرجة الأولى لدورها في إعداد وتأهيل وتطوير كوادر إعلامية تتبوأ أرفع المواقع القيادية في المؤسسات الإعلامية البارزة محليا وعربيا ودوليا.

وبدأت الجامعة تدريس علوم الصحافة والإعلام كأحد البرامج الأكاديمية التابعة لكلية الآداب ومن ثم تحول القسم إلى كلية للإعلام في العام 2007.

وتمنح الكلية في الوقت الحالي درجة البكالوريوس في تخصصات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة والإعلان إضافة إلى درجة الماجستير.