خالد الصاوي يدخل «فوبيا» بعد الخروج من «أخلاق العبيد»

يواصل الفنان خالد الصاوي عقد جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل مسلسله الجديد “فوبيا” المتوقع أن يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، وذلك بعد أيام قليلة على الانتهاء من تصوير مشاهده في فيلم “أخلاق العبيد”.

ورغم أن منتج المسلسل لم يتعاقد حتى اليوم على مخرجه، غير أن عادل الأعصر، هو الأقرب لتولي المهمة، ومن المتوقع أن يبدأ بعدها تحديد أسماء الأبطال المشاركين له في العمل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، تأليف طارق بركات.

وقد انتهى خالد الصاوي وفريق عمل فيلمه الجديد “أخلاق العبيد” قبل أيام من تصويرآخر مشاهد العمل، بأحد الفنادق في منطقة 6 أكتوبر، لتودع أسرة الفيلم التصوير نهائيا.

ويجسد الصاوي ضمن أحداث فيلم “أخلاق العبيد” دور رجل أعمال يعاني من اضطراب نفسي، يتعرض لمواقف معينة تغير مجرى حياته بالكامل، والفيلم فكرة وإنتاج حسين ماهر، سيناريو وحوار عصام الشماع، وإخراج أيمن مكرم.

ويشارك الصاوي بطولته كل من يسرا اللوزي، سلوى محمد علي، سارة سلامة، كارولين خليل، رامي غيط ولطفي لبيب.

أ ش أ