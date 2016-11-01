قوات الجيش والمقاومة اليمنية تحرر جبهة الشقب جنوب تعز

تمكنت قوات الجيش والمقاومة في تعز، من استكمال تحرير جبهة الشقب بالكامل في منطقة جبل صبر جنوب تعز.

وقال القيادي الميداني بالمقاومة في جبل صبر أكرم، الزعيم إن قوات الشرعية تمكنت من تحرير عدد من المناطق في معارك تحت إشراف قيادة محور تعز، تمكنوا خلالها من طرد مليشيات الحوثيين وصالح من جبهة الشقب بالكامل وتطهيرها حتى منطقة بوابة عدن التي تربط جبل صبر بمديرية خدير.

وأوضح الزعيم – في تصريحه للمركز الإعلامي للمجلس العسكري – أن المعارك استمرت لفترة طويلة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأفراد والعتاد في حين قتل 4 من القوات الشرعية وأصيب 7 آخرون.

وقد شهدت جبهات القتال في تعز اشتباكات عديدة بين قوات الشرعية والمليشيات خاصة في مديرية الصلو جنوب تعز، وفي منطقة جبل الضعيف غرب المدين حيث استطاعت القوات صد هجومين لعناصر المليشيات على المنطقتين وأجبرتهما على التراجع.

وأوضحت مصادر المقاومة أن الاشتباكات التي استمرت بين الجانبين طوال أمس، أسفرت عن مقتل 17 من عناصر المليشيات وإصابة العشرات منهم في الوقت الذي استمرت فيه المليشيات في قصف مواقع القوات ومنازل المواطنين في الأحياء السكنية.

أ ش أ